Putin, Tillerson ve Lavrov Görüşmesi Ruble Kurunu Arttırdı

– Kremlin'de düzenlenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmelerinden sonra Ruble kuru dolar ve euro karşısında artmaya başladı.



Moskova Borsasının verilerine göre, dolar kuru 9 kapek düşüşle 56.81 rubleye, Euro kuru ise 36 kapek düşüşle 60.17 rubleye geriledi. - Moskova