Putin, Tillerson'ı Kabul Etti
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'nda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul ettiğini bildirdi.
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'nda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul ettiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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