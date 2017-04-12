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Putin, Tillerson'ı Kabul Etti
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Putin, Tillerson'ı Kabul Etti

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'nda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul ettiğini bildirdi.

Putin, Tillerson'ı Kabul Etti

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'nda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul ettiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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