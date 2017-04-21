Putin: Tarih, Saldırgan ve Deneyimsiz Kişilerden Korunmalı

– Rusya Devlet Başkanı Putin, tarihin çarpıtılarak siyasi bir silaha dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen 'Pobeda' (Zafer) Organizasyon Komitesi toplantısında bilim topluluğu tarafından yayınlanan nesnel çalışmaların, agresif ve deneyimsiz kişilerin tarihi yeniden yazmalarından koruduğunu belirtti.



Devam eden Putin, "Bilim topluluğunun, yüksek okulların çalışmalarını çok önemli buluyorum çünkü sadece gerçeklere dayalı nesnel bilgiler çeşitli agresif ve deneyimsiz kişilerin tarihi yeniden yazmalarından koruyabilir. Organizasyon Komitesinin ortak çalışmalarının sonucu hem vatanseverlik alanında hem de milletimiz için önemli ve hassas tarihi gerçeklerin korunması açısından çok iyi bir ivme haline geleceğini umuyorum." dedi. - Moskova