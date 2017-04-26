Putin: "Rusya, Fatf'ın Terörizmle Mücadelesini Destekleyecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FATF (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu) Başkanı Juan Manuel Vega Serrano ile yaptığı görüşmede, bazı ülkelerin terörizmi parayla desteklemesine karşı çıktığını ifade ederek, FATF'ın bu konuda sürdürdüğü çalışmaları destekleyeceğini açıkladı.



Putin, bu örgütün Rusya'nın girişimiyle kurulduğunu ve oldukça iyi çalıştığını belirterek, FATF Başkanı Serrano'ya teşekkür etti. Serrano da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugünkü görüşmesinin, Rusya'nın terörizme para aktaran ülkelerle mücadele etmeye hazır olduğunu kanıtladığını vurguladı. - MOSKOVA