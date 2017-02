Putin: Rusya, Avrupa ile Doğalgaz Alanında İşbirliğine Hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa ile doğalgaz alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu, fakat garantiye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.



Putin Macaristan Başbakanı ile görüşmesinin ardından, "Biz bu tür konuları kesinlikle siyasetten uzak tutuyoruz. Bunlar tamamen ekonomik konular. Hiçbir istikamet göz ardı edilmiyor, biz her şeye geri dönmeye hazırız. Bulgaristan veya zamanında Avrupa Komisyonu'nun kararına karşı gelme gücünü kendinde bulamayan diğer ülkelere darılmayı planlamıyoruz. Buna geri dönmeye hazırız, fakat bizim garantiye ihtiyacımız var" dedi.



Putin, "Eğer bu yolda birlikte gideceksek işte o zaman herkes memnun olacak ve bu hem ikili ilişkilerin hem de kıtada enerji güvenliğinin yararına olacak" diye konuştu.



Putin bir kez daha, Rusya'nın Macaristan'a doğalgaz sevkiyatını sağlamak için her şeyi yapacağının altını çizerek, "Macaristan güvenilir, ödeme gücüne sahip ve istikrarlı bir partner. Biz kendi hammaddemizi Macaristan piyasasına gönderme konusunda ilgiliyiz ve planlarımızı gerçekleştirmek için her yolu arayacağız ve bulacağız" dedi. - Moskova