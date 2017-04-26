Putin: Ruble Kuruyla Her Gün Uğraşıyoruz

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya yönetiminin ruble kurunu etkileyecek piyasa tedbirlerini aradığını söyledi.



Yaroslavl Oblastı iş dünyası temsilcileri ile görüşen Putin, ruble kurunun fazla güçlenmesi konusu üzerine, "Bunun kilit önem taşıyan sorunlardan biri olduğunu anlıyoruz. Bana inanın, bununla her gün uğraşıyoruz, hiç abartmıyorum. Sizin bu konudan rahatsızlığınızı da anlıyoruz ve bunu sürekli olarak görüşüyoruz. Bu süreçleri etkileyecek piyasa araçlarını arıyoruz. Bu konuda fazla konuşmaktan korkuyorum çünkü bu çok tehlikeli. İhracatçıların rahatsızlığını anladığımızı dile getirmek isterim, durumu cidden etkileyecek adımlar atacağız. Bu konu üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Burada kameralar olmasaydı daha ayrıntılı bir cevap verirdim ancak şu an burada bitireceğim "dedi. - Moskova