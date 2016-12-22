Putin: 'O Rus Halkının Tarihinde Her Zaman Bir Kahraman Olarak Yer Alacak'





Ankara'da düzenlenen bir suikastle öldürülen Büyükelçi Andrei Karlov için Moskova'da önce resmi ve daha sonra da dini tören düzenlendi.



Kilise öncesindeki tören Rus Dışişleri Bakanlığındaydı Buradaki Törene Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitri Medvedev ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da katıldı.



Putin Karlov'u kişisel olarak da tanıdığını söyleyerek ailesine kahramanlık nişanı verdi. Rus devlet başkanı ayrıca 62 yaşında öldürülen büyükelçi için "Rus halkının tarihinde her zaman bir kahraman olarak yer alacak" dedi.



Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki dini töreni Moskova kilisesi patriği Kiril yönetti. Karlov törenin ardından toprağa verildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: bir Gepost: 22 december 2016