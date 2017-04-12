Putin, NATO Müttefiklerinin, Suriye'ye Füze Saldırısını Desteklemesini Eleştirdi

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO müttefiklerini ABD'nin Suriye hava üssüne füze saldırısı nedeniyle eleştirdi.



Devlet Başkanı, Suriye birliklerinin kimyasal silah kullandıklarına dair kanıt olmadığını ve uluslararası hakların ihlal edildiğini söyledi.



Putin "Rossiya 24" TV kanalına yaptığı açıklamada, "NATO'nun müttefikleri nasıl tepki gösterdiler? Suriye birliklerinin kimyasal silah kullandıklarının kanıtı nerede? Yok. Ama uluslararası hakların ihlali mevcut. Bu kesin birşey" dedi.



Rus lider, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımı olmadan egemen bir ülkeye saldırı düzenlendiğini, fakat bu uluslararası ihlale bakmaksızın herkesin bunu desteklediğini belirterek bu olayı Irak saldırısına benzetti. Putin, "Ülke dağıldı, bunun ardından terör örgütleri artışa geçti, IŞİD ortaya çıktı. Herkes bunun farkında fakat yine de aynı yoldan gidiyorlar" diye ekledi. - Moskova