Putin: Kimyasal Saldırıda İki Olasılık Var

İdlib'te düzenlenen kimyasal saldırının Suriye hükümeti tarafından gerçekleştirilmemiş olabileceğini belirten Putin, "Saldırının arkasında iki olasılık var. Bu olay dikkatlice araştırılmadan Suriye yönetimine karşı adım atmayacağız" dedi.