Putin Karşıtı Gösterilerde Yüzlerce Gözaltı

Rusya'da bir sonraki seçimde Putin'in aday olmasını istemeyen muhalifler gösteri düzenledi. Polisin müdahale ettiği gösterilerde yüzlercekişi gözaltına alındı. Rusya'da muhalifler ülke çapında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı gösteri düzenledi. Muhalifler, Vladimir Putin'in gelecek yıl Rusya'da yapılacak seçimlere katılmamasını isteyerek siyasetten çekilmesi çağrısında bulundu. Gösteriler başkent Moskova dahil Rusya Federasyonu'ndaki 32 şehirde gerçekleştirildi. Polis, protesto gösterilerine katılan yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.



Gösteriler, Kremlin'in güçlü bir eleştirmeni olan eski petrol kralı Mikhail Khodorkovsky tarafından işletilen İngiltere merkezli Open Russia organizasyonu tarafından organize edildi.



YÜZDE 63.6 İLE GÖREVE GELDİ



Putin, 9-16 Ağustos 1999 tarihleri arasında başbakan yardımcısı ve başbakan vekilliği, 16 Ağustos'tan itibaren de başbakan olarak görev yapmaya başladı. Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in 31 Aralık 1999'da istifa etmesinin ardından, Anayasa gereği, üç ay içerisinde devlet başkanlığı seçimi yapılıncaya kadar bu görevi vekaleten üstlendi. Putin, Rusya'da yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde oy toplayarak, birinci turda devlet başkanı seçildi. 7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak yerini yeni devlet başkanı Dmitri Medvedev'e bıraktı ve Rusya'nın başbakanı oldu. 4 Mart 2012'de 3. kez yüzde 63.6 oyla Rusya Federasyonu'na devlet başkanı seçildi.



(İHA)