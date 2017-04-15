Putin'in Yıllık Geliri Açıklandı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2016 yılında 8,858 milyon ruble (5 milyon 790 bin TL) kazandığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2016 yılında 8,858 milyon ruble (5 milyon 790 bin TL) kazandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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