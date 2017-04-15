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Putin'in Yıllık Geliri Açıklandı
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Putin'in Yıllık Geliri Açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2016 yılında 8,858 milyon ruble (5 milyon 790 bin TL) kazandığı bildirildi.

Putin'in Yıllık Geliri Açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2016 yılında 8,858 milyon ruble (5 milyon 790 bin TL) kazandığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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