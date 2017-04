Putin'in 2016 Geliri 8,8 Milyon Ruble

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2016 yılında 8 milyon 858 bin ruble gelir elde ettiği bildirildi.



Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki şahıslara ilişkin yayınlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2015'te 8 milyon 891 bin ruble kazanan Putin'in geliri geçen yıl 8 milyon 858 bin rubleye (yaklaşık 155 bin dolar) geriledi.



Son dönemde milyarca dolarlık servete sahip olduğu iddialarıyla yolsuzluk protestolarının hedefi olan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in ise geçen yıl 8 milyon 587 bin ruble kazandığı belirtildi.



Beyana göre Putin'in ayrıca kendisine ait Rusya'da bin 500 kilometrekarelik bir arazisi, iki apartman dairesi ve üç otomobili bulunurken, Medvedev ise 4 bin 700 kilometrekarelik bir araziye, bir apartman dairesine ve bir araca sahip.



Bakanlar arasında ise Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov 12 milyon rublelik geliriyle Rusya'da geçen yıl en çok gelir elde eden bakan olurken, üçüncü sırada 10 milyon 500 bin rublelik geliriyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer alıyor.