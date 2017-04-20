Putin ile Erdoğan Telefon Görüşmesinde, Yüz Yüze Görüşme Konusu Ele Alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, yakın zamanda yüz yüze görüşme konusunu da ele aldıklarını söyledi.

Putin ile Erdoğan Telefon Görüşmesinde, Yüz Yüze Görüşme Konusu Ele Alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, yakın zamanda yüz yüze görüşme konusunu da ele aldıklarını söyledi.

Peskov, Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret olasılığı ile ilgili bir soru üzerine, "Yakın bir zamanda temasa geçilebileceği, telefon görüşmesinde ele alındı" dedi. - Moskova

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