Putin: İdlib'deki Saldırıda İki Olasılık Var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'teki kimyasal saldırıda iki olasılık bulunduğunu ifade etti.



Putin "Mir" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Birincisi, Suriye uçağının kimyasal savaş maddelerin üretiminin yapıldığı yere atış yapması. Bu kesinlikle mümkün, çünkü teröristler birçok kez onları kullandılar ve buna kimse karşı çıkmıyor, hatta Irak'ta da uluslararası koalisyon ve Irak ordusuna karşı da kullanıldı" ifadelerini kullandı.



Devlet Başkanı, kimsenin bunu görmek istemediğini ve bu konuyu dillendirmediğini, fakat herkesin teröristlerin kimyasal madde kullandığını kabul ettiğini belirtti. Putin, "Demek ki onlar bu maddelere sahipler, eğer orada varsa neden Suriye'de olmasın? Bu ilk versiyon" diye ekledi.



Putin şu şekilde devam etti:



"İkincisi ise, bunun sadece provokasyondan ibaret olduğu. Bu olay yaratmak ve Suriye hükümetine ek baskı oluşturmak için bahane oluşturmak için özellikle yapıldı. Rusya bu olay dikkatlice araştırılmadan Suriye yönetimine karşı bir adım atmayacak." - Moskova