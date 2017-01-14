Putin, Güvenlik Konseyi ile Astana'yı Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle Astana'da gerçekleşecek Suriye görüşmelerinin hazırlık sürecini değerlendirdi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Vladimir Putin'in kısa zaman önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmaları dikkate alınarak Astana'da gerçekleşecek Suriye görüşmelerine hazırlık süreci masaya yatırıldı" ifadesini kullandı.



Peskov, bunun yanı sıra Rusya'nın sosyoekonomik konularına ilişkin fikir alışverişi yapıldığını da belirtti.



Toplantıya Başbakan Dmitri Medvedev, parlamentonun iki kanadının başkanları Valentina Matviyenko ve Vyaçeslav Volodin, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ve Devlet Başkanı'nın Doğayı Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan sorumlu özel temsilcisi Sergey İvanov katıldı. - Moskova