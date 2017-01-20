Putin, Federasyon Konseyi Üyeleriyle Suriye'yi Görüştü

Rusya Federasyon Konseyi toplantısında, Suriye krizinin çözüm çerçevesinde Pazartesi günü Astana'da düzenlenecek görüşmelere hazırlık konusunda fikir alışverişi yapıldı.



Toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Devlet Başkanı François Hollande ile yaptığı telefon görüşmesi sebebiyle Kiev'in ilgili belgenin maddelerini uygulamamasından duyulan memnuniyetsizliğe dikkat çekilerek Minsk anlaşmalarının gerçekleştirilmesi konusu da ele alındı.



Rusya'nın çeşitli iç sorunları da görüşüldüğü toplantıya, Başbakan Dmitri Medvedev, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Devlet Başkanı'nın Doğayı Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan sorumlu temsilcisi Sergey İvanov katıldı. - Moskova