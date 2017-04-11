Putin'den Tüm Dünyayı Tedirgin Eden İddia: ABD, Şam'ı Vurabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasının, kendisine 2003'teki Irak işgalini hatırlattığını söylerken, ABD'nin yeni bir saldırı yapacağına dair istihbarat aldıklarını belirtti.

"SUÇU SURİYE HÜKÜMETİNE YIKMAYI PLANLIYORLAR"

Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasının, kendisine 2003'teki Irak işgalini hatırlattığını söyledi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Putin şöyle konuştu:

"Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, benzer provokasyonlar 'bunu başka şekilde tanımlamam mümkün değil.' Şam kırsalı da dahil olmak üzere Suriye'nin başka bölgelerinde de hazırlanıyor. Bazı maddeler atıp suçu Suriye hükümetine yıkmayı planlıyorlar."