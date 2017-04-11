Putin'den Suriye Açıklaması - Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Avrupa ülkelerinin ABD ile olumlu iş birliği kurması ve Amerikan iç siyasetinde kullanmak için makul bir olay." değerlendirmesinde bulundu.



Devlet Başkanı Putin, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda görüştü.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Esed rejiminin Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısını "provokasyon" olarak nitelendirerek, kapsamlı araştırılması için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunacaklarını söyledi.



Putin, "Lahey'deki BM kuruluşuna ve uluslararası topluma, kimyasal madde kullanımının araştırılması ve buna bağlı olarak bir karar verilmesi çağrısında bulunacağız." dedi.



ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının 2003'teki Irak'ın işgalini anımsattığını belirten Putin, "Avrupalı ülkelerin Amerikan seçimleri dönemindeki tutumunu biliyorsunuz. Böylelikle ilişkileri düzeltmek için iyi bir platform oluştu. ABD ile olumlu iş birliğine geçilmesi ve Amerikan iç siyasetinde kullanılmak için makul bir olay." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Putin, Şam'ın güneyinde kimyasal madde kullanılarak "suçun rejime yükleneceği" yönünde duyumlar aldıklarını söyledi.



İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Mattarella, Putin ile görüşmesinden önce Başbakan Dmitriy Medvedev ile bir araya geldi.