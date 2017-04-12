Putin'den Kimyasal Silah Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli yetkililerin kimyasal silahların ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Eğer şüphe varsa incelenmesi mümkündür" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'e yönelik gerçekleştirilen kimyasal saldırıya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu dile getirmediğini söyledi. Putin, "Bir provokasyon olduğunu söyledim ama onu kimin düzenlediğini ifade etmedim. Farklı ifade biçimleri mümkündür. Ama kesin bir cevap verebilmek için bu durumu iyice araştırmak gerekir. Biz de bunun yapılmasını teklif ediyoruz. Rusya ve ABD'nin Suriye'deki kimyasal silahlarını ortadan kaldırılmasına ait büyük çabalar sarf ettiğimiz biliniyor. Suriye hükümeti işini bütün yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Birleşmiş Milletler de Suriye kimyasal silah bulunmadığını onaylamıştı" dedi.



Esed rejiminin kimyasal silah kullanmadığını ve kullanmış olsaydı kanıtlarının olacağını kaydeden Putin, "Modern teknolojileri uygulayıp bunu anlamak mümkün" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA