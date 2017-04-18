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Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
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Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, referandum başarısı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, referandum başarısı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Kaynak: Dunya.com

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