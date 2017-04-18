Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
Rusya Devlet Başkanı Putin, referandum başarısı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, referandum başarısı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Kaynak: Dunya.com
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