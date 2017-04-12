Putin'den ABD İtirafı: Trump Döneminde Aramızdaki Güven Daha da Azaldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile Moskova'da ilk kez bir araya geldiği sıralarda Rusya lideri Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın işbaşına gelmesiyle iki ülke arasındaki güvenin daha da azaldığını söyledi.

"OBAMA DÖNEMİNDEN DAHA KÖTÜ"

Putin, Rusya'da yayın yapan Mir 24 televizyonuna verdiği mülakatta, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin Trump döneminde, Obama döneminde olduğundan daha fazla kötüleştiğini söylemenin mümkün olup olmadığı sorusuna "İlişkilerdeki güven seviyesinin çalışma düzeyinde, özellikle de askeri düzeyde iyileşmediğini, tam tersine azaldığını söylemek mümkün" yanıtını verdi.

KİMYASAL SİLAHLAR ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDI

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu açıklamaya göre, Putin Suriye'deki kimyasal silahların tamamen ülke dışına çıkarıldığını savundu.

PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Putin, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıdan dolayı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la olan programın iptal etmişti.

ABD'NİN SURİYE HAMLESİ İLİŞKİLERİ GERMİŞTİ

Suriye ordusunun İdlib'de kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerine ABD'nin Humus yakınlarındaki bir hava üssünü vurması, Moskova ve Washington arasında gerilime neden olmuştu.

ABD bu saldırı ile ilk kez Suriye hükümetini doğrudan hedef almıştı.