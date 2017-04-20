Putin, Abu Dabi Veliahdı Al Nahyan ile Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile ekonomik ilişkiler ve terörle mücadeledeki iş birliğini görüştü.



Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, BAE ile ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Son bir yılda karşılıklı ticaret hacmimizdeki negatif eğilimi düzeltmeyi başardık. Bunu da dikkate alarak ticaret ve ekonomi alanlarındaki iş birliği planlarımızı görüşeceğiz." dedi.



Putin, Al Nahyan ile bölgesel gelişmeler ve uluslararası terörizmle mücadelede iş birliği konularında görüş alış verişinde bulunmayı önemsediklerini söyledi.



Abu Dabi Veliahdı Al Nahyan ise Putin ile iki ülke ilişkileri ve Ortadoğu'daki durumu değerlendireceklerini ifade etti.