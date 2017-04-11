Putin: ABD Yeni Bir Saldırıya Hazırlanıyor
ABD'nin Suriye'ye yaptığı müdahale sonrası başlayan karşılıklı açıklamalar sürüyor.
ABD'nin Suriye'ye yaptığı müdahale sonrası başlayan karşılıklı açıklamalar sürüyor. Putin, ABD'nin yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederken, ABD tarafı da Rusya'dan Esad'a verdiği desteği kesmesini istedi.
Kaynak: Dunya.com
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