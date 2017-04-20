Puşkov: Yatırımcılar Rusya'ya Düşmanlık Beslemiyor

– Rus senatör Aleksey Puşkov, büyük yatırımcılar ve finansçıların Rusya'ya düşmanlık beslemediklerini bildirdi.



Puşkov sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paris'te büyük yatırımcılar ve finansçıların önünde konuşma yaptım. Onlar Rusya'ya karşı düşmanlık duyguları beslemiyorlar" dedi.



Puşkov, düşmanlığın basında olduğunu belirterek, "Rusya'ya karşı düşmanlık duygusu basında ve siyasetçilerde var" dedi. - Moskova