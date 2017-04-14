Puskas'ın Takımından Puskas Ödüllük Gol!

Macaristan'da oynanan maçta Puskas ödülüne aday olabilecek bir gol atıldı.



Peter Szakaly'nin Vac FC'ye attığı gol, yılın en güzel golleri arasında yer alabilecek güzellikteydi.



Szakaly, orta sahadan yaptığı muhteşem vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.



Macar basını Szakaly'nin muhteşem golünün Dünya'da yılın en güzel golüne verilen 'FIFA Puskas Ödülü' alabileceğini öne sürdü.



Golü atan Peter Szakaly, Macaristan İkinci Ligi'nde mücadele eden Puskas FC'de forma giyiyor.



Macarlar, Puskas ödülünün efsane isimle aynı adı taşıyan futbol takımından bir futbolcuya verilmesi gerektiğini düşünüyor...



Kaynak: Sporvadisi.com