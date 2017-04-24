Pursaklarlı Kadınlar İngilizce Sertifikası Aldı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde İngilizce kursuna katılan kadınlar eğitimlerini başarı ile tamamlayıp sertifikalarını aldı.



Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, yabancı dil konusunda da büyük mesafe kat etti. Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan hanım evindeki 120 saatlik İngilizce kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifikalarını aldı. İngilizce, Arapça, bilgisayar, tezhip, iğne oyası, çocuk gelişimi gibi kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanıyor.



Hanım evlerindeki kurslar, Halk Eğitimi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenleniyor. - ANKARA