Pursaklarlı Hanımlar Sağlıklı Yaşamın Sırlarını Öğrendi

Pursaklar Belediyesi Altınova ve Saray Hanım Evi üyesi bir grup kadın, katıldıkları özel bir televizyon programında sağlıklı yaşam konusunda bilgilendi.



Dr. Feridun Kunak, programına katılan Pursaklarlı hanımlara sağlıklı yaşamın gerekleri konusunda bilgi verdi. Programa katılan 40'ın üzerindeki hanım, başta bağırsak düzensizliği olmak üzere cilt maskeleri, sağlıklı beslenme, çocuklardaki yürüyüş bozuklukları gibi birçok konuda bilgilenerek sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi.



Sağlıklı beslenmeden güzellik sırlarına kadar birçok konuda hanımları bilgilendiren Dr. Feridun Kunak, belediye tarafından sunulan sağlık ve spor faaliyetlerinin önemini de hatırlatarak "Sürekli spor yapın. Beslenmenize ve sağlığınıza dikkat edin" dedi. İlk kez bir stüdyo ortamında bulunan hanımlar, memnuniyetlerini belirterek Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Dr. Feridun Kunak'a teşekkür etti. - ANKARA