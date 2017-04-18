Pursaklar'ın Parklarına Bahar Bakımı

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte ilçedeki 113 parkta hummalı çalışma sürdürüyor.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alan çalışmalarının yanı sıra parklardaki tamir ve tadilat işlerini de aralıksız sürdürüyor. İlçe halkına hizmet veren 113 parkı tek tek tarayan ekipler, eksikleri giderip yeni çalışmalara imza atarken, çalışmalarını yürüyüş yolları, spor aletleri, kamelyalar, çocuk oyun grupları, perguleler, havuzların temizliği, aydınlatma direklerinin onarımı, boya badana, çim kesimi ve ağaç dizimi gibi alanlarda yoğunlaştırdı. İlçe halkına temiz ve kullanılabilir parklar sunan belediye, kişi başına düşen yeşil alan oranıyla Avrupa standartlarını geçerek örnek gösteriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının da çevre düzenlemelerini yapan ekipler, yeni park yapımına yaz boyunca devam edecek.



Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri yapılan çalışmalarla parkların yeni bir görünüme kavuştuğunu belirterek, "Hemşehrilerimizden parklarımızı temiz kullanmalarını rica ediyoruz" çağrısını yaptı. - ANKARA