Pursaklar'da Ücretsiz Aile Danışmanlığı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde kadınlar için ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti başladı.



Hüma Sultan Hanım Evi bir ilke daha imza atarak ücretsiz aile danışmanlığı hizmetini başlattı. Hanım Evi'nde hizmet veren Aile Danışmanı Yasemin Koçak, ilişkiler açısından sorunları olan aile bireylerinin evlilik, ayrılık, boşanma sırasında veya sonrasında çocuklarla ve ailelerle ilgili bireysel, bireyler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerini sağlamak istediklerini belirtti.



Her hafta Cuma günleri hizmet verecek olan Pursaklar Belediyesi Aile Danışmanlığı birimi, danışmanlık hizmeti talep eden her bir kadın için en fazla 3 hafta hizmet verecek. Hanım Evi yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, daha fazla kişiye hizmet verebilmek için danışmanlık hizmetleri her bir kişi için en fazla üç hafta sürebilecek. Pursaklar Belediyesinin ücretsiz aile danışmanlığı hizmetinden faydalanmak isteyenler Hüma Sultan Hanım Evi'ne başvuru yapabilecek. - ANKARA