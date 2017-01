Pursaklar'da Tebessüm Sürüyor

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Yıllık 2 bin 500 aileye gıda yardımı, bin 500 kişiye de bayram hediyesi olarak kıyafet ve ayakkabı veriyoruz" dedi.



Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tebessüm Çarşısı, ilçedeki dar gelirli ailelere uzattığı yardım eli ile yüzleri güldürüyor. İlçe genelinde dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2004 yılında kurulan Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, her yıl binlerce aileye gıda, kıyafet ve mobilya yardımı yapıyor. "Bir tebessüm yeter" sloganı ile hizmet veren müdürlük çalışanları, uzattıkları yardım eli ile herkesi tebessüm ettiriyor. Tebessüm Çarşısı personeli Pursaklar'da araştırma yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin haritasını çıkartıyor. Böylelikle her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşılarak gerekli yardımlar yapılıyor. Kaymakamlık ve diğer kurumlarla koordineli çalışan Pursaklar Belediyesi, bu şekilde ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşabiliyor.



Tebessüm Çarşısı'ndaki faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Yıllık 2 bin 500 aileye gıda yardımı, bin 500 kişiye de bayram hediyesi olarak kıyafet ve ayakkabı veriyoruz. Kurduğumuz işçi bankamız ile iş arayan hemşehrilerimizi gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirerek iş sahibi yapıyoruz. Bu yardımları yaparken randevu sistemi ile büyük bir titizlik gösteriyoruz. Buradan faydalanan hemşehrilerimizin birbiri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Kimsenin gururunun incinmesini istemiyoruz. Herkes farklı saatlerde gelip buradan birinci el ürünlerden oluşan ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyor. İstiyoruz ki herkes Pursaklar'da tebessüm etsin" dedi.



Hizmetleri bununla da sınırlı kalmayan Tebessüm Çarşısı, başlattığı kampanyalar ile takdir toplamaya devam ediyor. Belediye tabipliği ile hastaları, yatalakları, ihtiyarları tespit edip, ihtiyaç sahibi yüzlerce hastaya hizmet sunuyor. "Mavi Kapak" kampanyası ile onlarca engelliye umut olup, tekerlekli sandalye hediye ediliyor. Her yıl Ramazan ayında Başkan Çetin'in katılımıyla sünnet olan çocuklar evlerinde ziyaret edilerek her birine bisiklet hediye ediliyor. İhtiyaç sahibi aileler beyaz eşya, mobilya ve diğer ev ihtiyaçlarını da buradan rahatlıkla karşılayabiliyor. - ANKARA