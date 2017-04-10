Pursaklar'da Sağlıklı Gebelik Eğitimi

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi'nde düzenlenen seminerde kadınlara sağlıklı gebelik eğitimi verildi.



Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği sağlık seminerinde kadınlara gebelik konusunda önemli bilgiler verildi. Toplum Sağlığı Merkezi doktorları tarafından verilen eğitimde, gebelik öncesi yapılması gerekenler, hamilelik yolunda sağlıklı ve tehlikeli adımlar, doğum sonrasında ruhsal ve fiziksel yaşanan durular, lohusalık, bebek bakımı, anne beslenmesi ve emzirme hakkında önemli bilgiler verildi. Hamileler ve hamile adaylarının sorularını da cevaplayan doktorlar, bu tür sağlık eğitimlerinin sağlıklı ve bilinçli gebelikler için önemli olduğuna vurgu yaptı. Anne sütünün faydalarının da anlatıldığı sağlık seminerinde biberon mama yerine iki damla anne sütünün daha yararlı olduğunun altı çizildi. Normal doğum yapmanın sağlık açısından faydalarını da anlatan doktorlar, "Bebeğiniz ve kendi sağlığınız için önceliğiniz normal doğum olsun" mesajı verdi. - ANKARA