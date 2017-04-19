Pursaklar'da Miniklere Kitap Sevgisi Aşılanıyor

"Ağaç yaşken eğilir" atasözünün hayat bulduğu Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda miniklere kitap ve kütüphane sevgisi küçük yaşta aşılanıyor.



Eğitimci bir geçmişe sahip olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçede uygulamaya koyduğu eğitim politikası ve hayata geçirdiği projelerle insana olan yatırımı her geçen yıl daha da arttırarak hizmetlerine devam ediyor. Nezaket Okulunda 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar adab-ı muaşeret eğitimi ile geleceğe hazırlanıyor. Birbirinden önemli konularda eğitim gören Nezaket Okulu öğrencilerine özellikle kitap ve kütüphane sevgisi aşılanıyor. Bu kapsamda bir dizi ziyaret gerçekleştiren Nezaket Okulları, bu hafta hem Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi hem de Kültür Bakanlığı Ali Dayı Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti. Burada kitapları inceleyen öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Küçük yaşta kitaplara dokunmanın, kitapların önemini kavramanın eğitimde etkili olduğunu belirten eğitimciler, belediyenin hizmetini takdirle karşıladıklarını dile getirdiler. - ANKARA