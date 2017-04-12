Pursaklar'da Ağaçlandırma Seferberliği Sürüyor
Pursaklar Belediyesi tarafından 20 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan Karabağ Parkına 700 adet ağaç dikildi.
Pursaklar Belediyesi tarafından 20 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan Karabağ Parkına 700 adet ağaç dikildi. Ağaç dikimine Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in yanı sıra AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Jülide Sarıeroğlu da katıldı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve içerisinde toplam bin 500 metre bisiklet yolu, spor aletleri, kamelyalar bulunan Karabağ Parkı'na 600 ladin ağacı, 100 de boylu ağaç dikildi. 'Gelecek için bir fidan da sen dik' programına AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Jülide Sarıeroğlu, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Çetin, "İki devlet tek millet olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağı güçlendirmek için 20 gün gibi kısa bir sürede yapımını tamamladığımız bu parkımıza Karabağ adını veriyoruz. Bugün 600 ladin ağacı ve 100 adet de boylu ağacı toprakla buluşturuyoruz. Yakın bir zamanda parkımızın da açılışını yapacağız" dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Jülide Sarıeroğlu da yaptıkları konuşmalarda ilçeyi yeşile büründüren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür edip 16 Nisan için Pursaklar'dan güçlü destek istedi. Kaymakam İhsan Kara da burada görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Başkan Çetin'e teşekkür etti.
Feride Bekçioğlu Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları ile devam eden program, topluca edilen duaların ardından ağaç dikimi ile son buldu. Çetin, milletvekilleriyle birlikte ağaç dikip can suyu verdi. Yeşil alan çalışmalarıyla ilçede 113'üncü parkını da tamamlayan Pursaklar Belediyesi bugüne kadar 650 dönümlük yeşil alan çalışması yaptı. - ANKARA