Pursaklar Belediyesinden Şehirciliğe Kitaplı Destek

Pursaklar Belediyesi, tarihi şahsiyetlerin şehircilik üzerine görüşlerini konu edinen Şehristan isimli kitabı yayınlayarak milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerine hediye etti.



Pursaklar Belediyesi yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Yazar Mehmet Kurtoğlu'nun kaleme aldığı ve içerisinde şehir düşüncesi, şehir-vakıf ilişkisi, şehir ve estetik, şehir ve insan, şehir ve çocuk gibi konuları içeren Şehristan kitabı, belediye tarafından yayınlanarak milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa hediye edildi. İbn-i Haldun'dan Max Weber'e, Yahya Kemal'den Necip Fazıl Kısakürek'e birçok fikir adamının şehircilik üzerine düşüncelerini, önerilerini konu edinen kitabın zengin içeriği ile şehircilik hayatına önemli katkılar sunması amaçlanıyor.



Şehircilik üzerine önemli çalışmalar yapan belediye, yayıncılık alanında da bunları kayıt altına alıyor. Daha önceleri Uluslararası Şehircilik Çalıştayları düzenleyen, çocuk hikayeleri, sınavlara hazırlık setleri, şehir araştırmaları ve okuma kitapları yayınlayan belediye, alınan meclis kararı ile düzenli olarak yayıncılık yapmaya başladı. Telif hakkı Pursaklar Belediyesine ait olan Şehristan ile ünlü düşünürlerin şehircilik üzerine görüşlerini içeren önemli bir esere imza atıldı.



Gerek Ankara gerekse Ankara dışından siparişlerle okurlara ulaştırılan Şehristan kitabının önsözünü kaleme alan Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Başından beri şehrin ve şehirciliğin öneminin farkında olduk. Türkiye'de şehirciliğin hak ettiği alakayı görmemesi bizi mahzun ediyor. Bu mahzunluğumuzu bir nebze olsun gidermek için gücümüzün üstünde gayret göstererek şehirciliğe katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA