Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den 23 Nisan Mesajı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Çetin, "Çocukların bayram edebileceği bir dünya için el ele verelim" dedi.



Mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü, tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutladığını belirten Çetin, çocuklara armağan edilen bu özel bayramda, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için herkesin el ele vermesi gerektiğini vurguladı. Selçuk Çetin, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 97 yıldır ilk günkü coşku ve heyecanla, başta çocuklarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımızı barış ve refaha kavuşturmak, onlara daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmaktadır. Ecdadımız birlik ve beraberliğini koruyup, vatan toprakları için üstün mücadeleler vererek, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Bu ruh ve mücadele ile milli egemenliği tesis edip, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, fedakarlığın, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin timsali olmuştur. Aynı ruh ve heyecan ile bugün de çocukların bayram edebileceği bir dünya için ele ele vermeliyiz. Bizler Pursaklar Belediyesi olarak, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımızı, Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Nezaket Okullarında, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıdan aldığımız güç ile yarınları inşa ediyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum." - ANKARA