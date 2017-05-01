Pülümür Yolu Tır ve Kamyon Hariç Tüm Araçlara Açık

Tunceli-Pülümür yolunun tır ve kamyonlar hariç tüm araçlar için trafiğe açık olduğu bildirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Tunceli-Pülümür karayolunu transit olarak kullanacak çekici tır ve kamyonların, Bingöl yolunu kullanmaları gerekmektedir. Bunun dışındaki tüm araçlar için Tunceli-Pülümür karayolu trafiğe açıktır" denildi. - TUNCELİ