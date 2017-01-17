Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi bünyesinde açılan 'Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi' akciğer hastalarının günlük yaşamlarında karşılaştıkları olumsuzlukları azaltmak için hizmet vermeye başladı.



Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Baraj Yolu Ek Binası adıyla hizmet vermeye başlayan, eski adıyla Askeri Hastane'de açılan Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi'nde; kronik akciğer hastalıklarının neden olduğu, kemik erimesi, nefes darlığı, kas kuvvetinde ve kalp-akciğer fonksiyonlarında azalma gibi sağlık sorunları uygulanan programlarla tedavi edilebiliyor.



Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Pelin Duru Çetinkaya merkezle ilgili olarak, "Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi amaçlayan, bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitiminden, hasta ve ailesinin eğitimine kadar yaklaşımları içeren, kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Merkezimizde göğüs hastalıkları hekimiyle beraber, fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlardan oluşan bir ekiple hastaların durumuna göre belirlenen tedavi programlarıyla KOAH, Astım, Kistik Fibrozis, Bronşektazi, Göğüs Duvarı Hastalıkları, Nöromuskuler Hastalıkları, uyku hastalıkları, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde ve trakeostomili hastalara hizmet veriyoruz" dedi.



Kimler yararlanabilir?



Dr. Pelin Duru Çetinkaya, kronik akciğer hastalıklarından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hissedenler ve günlük aktivitelerini yapmakta güçlük çekenlerin, değerlendirme için göğüs hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi'nden yararlanabileceğini söyledi.



Merkeze başvuran ve tedaviye uygun olan hastalara, öncelikle 6 dakika yürüme testi yaparak egzersiz kapasitelerini ölçtüklerini ve hastanın kapasitesine göre bir egzersiz programı oluşturduklarını belirten Dr. Çetinkaya, "Pulmoner rehabilitasyon programını en az 8 hafta süre ile uyguluyoruz. Hastaya doğru nefes alma tekniklerini öğretiyoruz. Hastalarımıza beslenmesinden psikolojisine ve kronik hastalıkla nasıl baş edebileceği konusunda eğitimler veriyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA