Püis, Akaryakıt Fiyatlarının Artışına İlişkin Açıklama Yaptı

PÜİS, akaryakıt fiyatlarının artışına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarının yükselişinde ana unsurların, döviz kurlarında ve ham petrol fiyatlarındaki yaşanan yukarı yönlü hareketlerin olduğunu belirtti.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), akaryakıt fiyatlarının artışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Akaryakıt fiyatlarının oluşumunda Sendikamızın ve akaryakıt bayilerinin en ufak bir iradesi, katkısı, müdahalesi ya da söz hakkı bulunmamaktadır. Akaryakıt fiyatlarının yükselişinde ana unsurlar, döviz kurlarında ve ham petrol fiyatlarındaki artışlardır" dendi.



PÜİS, akaryakıt satış fiyatlarına yapılan zamlardan dolayı gerek sosyal medyadaki bazı takipçilerin gerekse bir kısım tüketicilerin bu zamların kendilerinden kaynaklandığı düşüncesiyle suçlayıcı ve hakaret edici ifadeler kullanıldığını öne sürerek açıklama yaptı. PÜİS'den yapılan açıklamada: "Akaryakıt fiyatlarının oluşumunda Sendikamızın ve akaryakıt bayilerinin en ufak bir iradesi, katkısı, müdahalesi ya da söz hakkı bulunmamaktadır. Akaryakıt fiyatlarındaki artış veya azalışların Sendikamızın sosyal medya hesabından ve internet sitesinde yayınlanması ise tamamen tüketicilerin ve bayilerimizin bilgilendirilmesi amacını taşımaktadır. Akaryakıt fiyatlarının yükselişinde ana unsurlar, döviz kurlarında ve ham petrol fiyatlarındaki artışlardır".



Açıklamanın devamında Türkiye'deki pompa satış fiyatlarının nasıl oluştuğuna ilişkin verilen bilgilerde "Akaryakıt fiyatları, Türkiye petrol piyasasında EPDK tarafından uygulanan fiyat metodolojisi çerçevesinde; ürün fiyatı (rafineri veya ithal ürün fiyatı), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), toplam dağıtım payı (dağıtıcı+bayi karı) ile Katma Değer Vergisi'nin (KDV) toplamından meydana gelmektedir. Rafineri fiyatı, ham petrol ve döviz kuruna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. ÖTV ise maktu yani sabit bir rakamdan oluşmaktadır. Dağıtım şirketi ve bayi karı da çok az değişkenlik göstermektedir. KDV ise fiyatı oluşturan bu dört unsurun toplamı üzerinden yüzde 18 olarak hesaplanarak toplama ilave edilmektedir" ifadeleri yer aldı.



"Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı artışın sebebi dövizdeki yükseliş"



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki zamlar dünya petrol piyasalarındaki petrol fiyatlarının yükselişi ve ülkemizdeki döviz kurlarındaki artışlar sebebiyle yapılmaktadır. Ayrıca akaryakıt fiyatlarının hızlı artışının en önemli unsuru olan dövizdeki anormal yükselişten kaynaklandığı hususu ne kadar gerçek ise, döviz kurlarındaki artışın dış mihraklar tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğu da o kadar gerçektir. Ancak biz PÜİS mensubu ve yöneticileri olarak, milletimizin üstün sağduyusu ve eşsiz vatan sevgisi ile bu hain saldırıyı da başarıyla püskürterek döviz fiyatlarının kısa bir sürede inişe geçeceğine ve buna bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında da düşüşlerin olacağına yürekten inanıyoruz.



Bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyoruz ki, döviz kurlarındaki artışlar dış odaklıdır, provokasyondur, suni beklentiler yaratmak için yapılan hain bir terör olayıdır ve yakın bir gelecekte bitecektir. Devletine ve milletine yürekten bağlı olan PÜİS mensupları ve yöneticileri de bu milli bilinçle üzerine düşen görevleri sahip oldukları vatan sevgisiyle dün olduğu gibi, bugün ve yarın da daima yerine getirecektir". - İSTANBUL