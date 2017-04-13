Puanlı Atletizm Yarışmaları Yapıldı

2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyetlerin tüm spor branşlarında ara vermeksizin devam ediyor. Bu kapsamda Okul Sporları Yıldızlar puanlı Atletizm yarışmaları gerçekleştirildi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Fatih Mahallesinde bulunan Tartan Atletizm pistinde gerçekleştirilen yarışmalar 2 gün sürdü. Sporcular hem takım bazından hem de ferdi kategoride birbirleri ile yarıştılar. Erkeklerde 6 kızlarda ise 4 olmak üzere toplam 10 okul takımının katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar neticesinde erkeklerde Sümer Ortaokulu, kızlarda ise Şehit Cengiz Topal Mithat Paşa Ortaokulu birinci oldu. Ferdi kategoride yarışan sporcular içerisinde 7 sporcu ise barajı geçmeyi başardı. Ferdi müsabakalar sonrasında kızlarda; 800 metre ve 1500 metrede Yağmur Yıldız, 300 metrede ve Uzun atlamada Berivan Ataş barajı aştı. Ferdi erkeklerde ise 300 metrede ve uzun atlamada Tahir Yıldırım, 2000 metrede Enes Keleş, 100 metre engellide Nurullah Çeliker, 300 metrede Berkcan Alagaş, 100 metrede Alpaslan Halil Öztürk, Uzun Atlamada Serhat Kolçak barajı aşmayı başardı. Yapılan yarışmalar neticesinde Takım bazında birinci olanlar ile ferdi olarak yarışarak barajı aşan sporcular Okul Sporları grup müsabakalarında Erzincan adına yarışacaklar. - ERZİNCAN