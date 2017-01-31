Ptt, Şırnak Üniversitesi'ne Kurumsal Pul Bastırdı

Şırnak PTT Başmüdürlüğü, Şırnak Üniversitesine kurumsal pul bastırdı.



Şırnak PTT Başmüdürlüğü, Şırnak Üniversitesine bastırdığı kurumsal pulları, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas'a teslim etti. Şırnak Üniversitesi için hazırlanan kurumsal pulları Şırnak PTT Başmüdürü Abdulkadir Karaboğa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas'a verdi. Pulların üstünde Cudi Dağı, Hz. Nuh'un Gemisi, Şırnak Üniversitesi ile Şırnak'ın doğa fotoğrafların yer alması dikkat çekti.



Konuya ilişkin açıklama yapan Şırnak PTT Başmüdürü Abdulkadir Karaboğa, pulun dünyada önemli bir değere sahip olduğunu belirterek, "Pulu, vatandaşlara sevdirmek, pul değerine yeni bir boyut kazandırmak amacı ile kişisel ve kurumsal pul uygulaması ile Türk pulculuğuna yeni bir heyecan kattığımızı düşünmekteyiz. Uygulamaya koyduğumuz kişisel ve kurumsal pul uygulaması ile bizimle çalışan kurum ve özel kişilerin kendi belirledikleri logo ve tercih pulu uyguluyoruz. Pul haline dönüşen bu görseller hatıra amaçlı kullana bilindiği gibi gönderilerinize yapıştırarak posta işleminde de kullanılabilmektedir. Bu uygulama sadece Türkiye de geçerli değildir. Bu uygulama tüm dünyada geçerlidir. Bu uygulama başka ülkelerde de değer gören bir uygulamadır. Bu kültürel değerlerin nerden pulla düğüldüğünü araştırma yoluna gidiyorlar. Bizde coğrafyamızdaki güzellikleri ve Şırnak'ımızı tanıtmış olacağız. Bu şekilde hem Şırnak ilimizi ve Şırnak Üniversitesini tanıtma hem de pulculuğa farklı bir boyut getirmiş oluyoruz. Kurumsal pula geçiş yapan Şırnak Üniversitesine teşekkür ediyorum" dedi.



Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas da, "Şırnak Üniversitesi olarak kurumsal pula geçiş yaptıklarını belirterek, bunun Şırnak ve üniversitemize hayırlı olsun. Bu kurumsal pullar sayesinde her kes Şırnak üniversitesini daha sık hatırlar. Bu pullar sayesinde PTT gönderilerimiz üstünde Şırnak'ımızı ve üniversitemizin görselleri olacak. Buda bölgemizin ve Üniversitemizin tanıtımı için çok güzel bir çalışmadır. Bu çalışmadan dolayı Şırnak PTT Başmüdürü Abdulkadir Karaboğa'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK