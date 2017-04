PTT ile Vakıf Katılım Para Transferinde İş Birliği Yaptı

PTT ve Vakıf Katılım para transferi konusunda iş birliğine gitti. PTT ile bankalararası yapılacak çift yönlü TL transferlerinde Vakıf Katılım bankacılık altyapısı kullanılacak.



İş birliğine ilişkin imza töreni, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat ve Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney'in katılımıyla gerçekleştirildi.



ParaPosta ismiyle sunulacak iş birliği kapsamında, PTT ile bankalararası Türk lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferi işlemleri, Vakıf Katılım'ın bankacılık altyapısı kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.



PTT'de hesabı olanlar, PTT işyerlerinden veya kurumun interaktif kanallarından Posta Çeki Hesabı veya Kredili Mevduat Hesaplarını kullanarak isme, hesaba, IBAN'a ve Kredi Kartına TL cinsinden para gönderim hizmetinden faydalanabilecek. PTT'de hesabı olmayanlar ise PTT işyerlerinden nakit olarak isme, hesaba, IBAN'a ve kredi kartına TL para gönderim hizmetinden faydalanabilecek.



Sistem üzerinden yapılacak tüm işlemlerde, para transferlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi veya transferin karşı banka tarafından iade edilmesi durumunda, gönderen kişinin cep telefonuna SMS ile bildirim yapılacak. Müşteriler, Vakıf Katılım tarafından bu konuda özel olarak oluşturulan ve 7/24 hizmet verecek "0850 582 69 51" numaralı çağrı merkezini arayarak transfer işlemleri hakkında detaylı bilgi alabilecek.İş birliği sayesinde, yurt içi bankalardan PTT'ye kolay ve hızlı bir şekilde TL cinsinden para transferi yapabilme imkanı da getiriliyor. Yurt içi bankalardan, Vakıf Katılım'ın Merkez Bankası nezdinde tanımlayacağı PTT işyerine gönderilecek TL cinsinden transferler, online olarak müşterilerin PTT'deki Posta Çeki Hesaplarına aktarılacak.



PTT'de hesabı olmayanlar ise PTT'ye gönderilecek isme TL cinsinden para transferlerini PTT işyerlerinden nakit olarak çekebilecek.Anlaşma kapsamında Vakıf Katılım müşterilerine, internet ve mobil şubeleri için tasarlanan "PTT Transfer Menüsü" ile hızlı bir şekilde PTT'ye para transferi yapma imkanı da sunuluyor.



"PTT işyerleri bizlere bir hizmet noktası olarak destek verecek"



Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, kamunun çok ciddi bir güce, deneyime ve geçmişe sahip iki kurumu arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Göktaş, iş birliğinin Vakıf Katılım olarak vizyonlarını ve misyonlarını destekleyeceğine inandıklarını söyledi.



T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Vakıf Katılım'ın Şubat 2016'da faaliyete geçtiğini ve daha bir yılını yeni doldurmuş bir banka olduklarını hatırlatan Göktaş, şöyle devam etti:



"Şu an itibarıyla 12'ncisi İstanbul'da olmak üzere 39 şubemiz ve 500'e yakın çalışanımızla faaliyet gösteriyoruz. PTT ile bu iş birlikteliğinin önemini vurgulamak açısından, şube sayımızı biz elbette hızlıca coğrafi anlamda da yaygınlaştıracağız, geliştireceğiz ama PTT'nin Türkiye genelinde şu an için mevcut 4 bin 700 işyeri, bu iş birlikteliğiyle birlikte aslında bizlere bir hizmet noktası olarak destek verecek bir pozisyona geliyor.



PTT'nin de çok ciddi hedefleri var. O hedefler dahilinde aslında PTT büyüdükçe biz de doğal olarak aynı zincirin bir parçası olarak büyüyor olacağız. Bu bizim şubeleşme maliyetlerinde ciddi avantajlar sağlayacak. Bugün burada olmamızın sebebi de PTT ile ve PTT müşterileriyle Vakıf Katılım bankacılık sistemi üzerinden posta çeki hesaplarına para alışveriş mekanizmasını Vakıf Katılım'ın altyapısından hızlı, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yapmak üzerine bir protokol imzalıyoruz. Bu İnşallah birlikteliğimizin ilk adımı diyoruz. Bundan sonra şu anda da en azından perde arkasında görüştüğümüz çok farklı işlemler var. İnşallah onların törenlerinde de birlikte olmayı arzu ederiz."



PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bozgeyik ise söz konusu iş birliğinin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu iş birliklerinin tüm kurumlara yansıması ve Türkiye'nin müreffeh ülkeler seviyesine hızlı bir şekilde ulaşabilmesi, 2023 hedeflerine erişebilmesi noktasında bir vesile olacağını düşündüklerini dile getirdi.



Bütün yaptıklarının insanların mutluluğu ve huzuru için olduğuna işaret eden Bozgeyik, emanetçi olarak bulundukları noktalarda bütün çalışmalarını Türkiye'ye değer koyma adına bütün ekipleriyle gece gündüz gayret ettiklerini vurguladı.



Bozgeyik, iş birliği çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



"PTT işyerlerinin bulunduğu en ücra noktalarda bile müşteri edinebileceğiz"



Göktaş ve Bozgeyik, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Anlaşmanın Vakıf Katılım'ın hacmini nasıl etkileyeceği sorusu üzerine Göktaş, banka olarak yola yeni girdiklerini ve hem ticari hem birysel tarafta portföy oluşturduklarını söyledi.



Bireysel bankacılık tarafının, katılım bankacılığının gelişmesi gereken bir tarafı olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:



"PTT ile bu iş birlikteliğimiz yüzde 90-95 oranında şahıslar üzerinden yürüyeceği için bireysel müşteri tabanı oluşturmada çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. İş birliği, kişilere çok ciddi zaman kazandıracak ve işlerini kolaylaştıracak.



Diğer taraftan, şu an itibarıyla 39 şubemiz var. Bu, Türkiye'nin her ilinde bile yokuz henüz demek. 1-2 yıl gibi bir sürede bütün illere ilçelere yayılma gibi bir şansımız yok. PTT ile iş birliğinden sonra böyle bir arzumuz da kalmadı. Çünkü biz PTT şubelerini muhabirlik ağı üzerinden kullanabileceğiz. En ufak, PTT işyerlerinin bulunduğu en ücra noktalarda bile biz müşteri edinebileceğiz. Hem PTT tarafının müşterileri olacak, hem de dolaylı yoldan bizim de müşterilerimiz olacak. Farklı iş birlikleri de gündemde olduğu için bireysel tarafta çok ciddi ivme sağlayacağını düşünüyoruz."



Bir basın mensubunun, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün VakıfBank'taki yüzde 58'lik payının Hazineye devrinin söz konusu olduğunu hatırlatarak, bu konuda gelinen son durumu sorması üzerine Göktaş, "Bu konu en çok merak edilen konulardan biri. Fakat biz burada Vakıf Katılım olarak taraf değiliz. Burada taraf Vakıflar Genel Müdürlüğü, VakıfBank ve Hazine. Görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Ama malum hepimizin önünde bir 16 Nisan hedefi var, 16 Nisan'dan sonra tekrar görüşmeler devam edecektir. Bizim dışımızda gelişen bir süreç olduğu için bizdeki bilgi bu kadar" dedi.



"E-ticaret ve lojistik konularında büyük hamlelerimiz olacak"



Bozgeyik ise PTT'nin başka bankalarla benzer bir iş birliği planı olup olmadığı sorusuna, şu şekilde cevap verdi:



"Vakıf Katılım ile yapmış olduğumuz bu protokol sonrasında başka bir bankayla böyle bir işleme ihtiyacımız yok. Bu aslında birbirimizin enerjilerini de katma değer olarak kurumlarımıza yansıtma anlamına geliyor. Para transferiyle ilgili olan hızımızı bu vesileyle artırmış olduk ve çift yönlü bir para transferini gerçekleştirmeye başlamış olacağız. Bu anlamda başka bir bankaya ihtiyacımız kalmamış oluyor. Burada büyük bir sinerji oluşturmuş olacağız.



Bunun ötesinde, PTT'nin 4 bin 500'ün üzerindeki şube sayısını önümüzdeki 5 yıl içerisinde biz 15 bine çıkarmayı planlıyoruz. Bu bizim stratejik planımızın bir parçası. Her Türk vatandaşı evinden çıktıktan itibaren 20 dakika içerisinde hangi yöne giderse gitsin mutlaka bir PTT işyerine ulaşmasını planlıyoruz. Bununla birlikte Vakıf Katılım'ın da aynı iş birliği içinde olması sebebiyle aynı perspektifte Vakıf Katılım bankamıza da her Türk vatandaşımızın ulaşmasını temin etmiş olacağız. Öncelikle ulaşılabilir ve erişilebilir olmayı hedefliyoruz. Bu perspektifte özellikle bankacılık tarafının gelişmesi dolayısıyla dünyanın gitmiş olduğu trendde e-ticaret ve lojistik konularında büyük hamlelerimiz olacak. Bunları da önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Bunların hepsinde Vakıf Katılım ile birlikteyiz."



PTT'yi bir şirketler topluluğuna dönüştürmeyi planladıklarını kaydeden Bozgeyik, bu perspektifte de 40 bin çalışanı olan PTT'yi 2023 hedefleri kapsamında 100 bin istihdam rakamına ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.



PTT'nin "geçmişteki güvenlik sorunu" ile ilgili bir soru üzerine Bozgeyik, "PTT'nin bu tür güvenlikle ilgili problemleri geçmişte vardı. Geçmişteki güvenlik problemlerinin tamamını bu süreç içerisinde bizden önceki yönetici arkadaşlarım gibi biz de en hassas bir şekilde dikkate alaraktan çözmüş bulunmaktayız. Şu anda ülkemizdeki kurumlarımızın, bankalarımızın ve diğer kamu kurumlarımızın güvenlik anlamında alabildiği en modern tedbirlerin en iyisini PTT almış durumda.



PTT kurumlarımız en güvenli kurumlarımız. Güvenlik açısından, güvenlik açığı oluşturacak en küçük bir eksiğimiz söz konusu değil. Bunu İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle çok yakın iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Hatta bizim aldığımız güvenlik tedbirlerini birçok noktada emniyet müdürlüklerimizde ortak bilgi paylaşımı şeklinde kullanılıyor. Yanlış yapanlar olmuyor mu? Yanlış yapanları da emniyet güçlerimiz en kısa sürede yakalayıp gerekli hukuki işlemleri yapıyorlar" açıklamasında bulundu.