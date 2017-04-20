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PTT ile Katar Post Arasında E-Ticaret Sözleşmesi İmzalandı
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PTT ile Katar Post Arasında E-Ticaret Sözleşmesi İmzalandı

PTT AŞ ile Katar Post arasında ikili iş birliği çerçevesinde e-Ticaret Sözleşmesi imzalandı.

PTT ile Katar Post Arasında E-Ticaret Sözleşmesi İmzalandı

PTT AŞ ile Katar Post arasında ikili iş birliği çerçevesinde e-Ticaret Sözleşmesi imzalandı.

Doha'da düzenlenen Katar'daki Türkiye Fuarı'nda imza töreni gerçekleştirildi. PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, törende yaptığı konuşmada, bugün Katar'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çünkü ülkelerimiz için çok önemli bir projenin çalışması içerisindeyiz." dedi.

Söz konusu iş birliğinin, iki dost ülkenin çok büyük işleri başarmasına vesile olacağına dikkati çeken Bozgeyik, "Türkiye'de 26. düzenlenen Dünya Posta Birliği Kongresi'nde PTT AŞ ile Katar Post arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Katar Post ile e-Ticaret Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Bu iş birliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"İki kurum arasındaki ilişkilerin başlangıcı"

Katar Post Genel Müdürü Muhammed Faleh Naimi ise sözleşmenin, Türk ve Katar posta hizmetlerine katkı sağlayacağını ifade ederek, e-Ticaret Sözleşmesi için kurdukları internet sitesi üzerinden müşterilerinin uluslararası alışveriş yapabileceklerini söyledi.

İnternet sitesindeki ürünlerin PTT AŞ tarafından taşınacağını belirten Naimi, "Bu anlaşma bizim için büyük değişim. İki kurum arasındaki ilişkilerin başlangıcı olan bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sözleşmeyle iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacaklarını anlatan Naimi, katkılarından dolayı PTT AŞ yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bozgeyik ile Naimi, e-Ticaret Sözleşmesi'ni imzaladı.

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