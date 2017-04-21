PTT Hizmeti Vatandaşın Ayağına Götürüyor

Kayseri'de, PTT Mobil İşlem Aracı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.



PTT Kayseri Baş Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müşterilerin ihtiyaç duyduğu yerlerde PTT Mobil İşlem Aracı'nın vatandaşlara hizmet verdiği belirtildi.



Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz açıklamasında müşteri memnuniyeti için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek şunları kaydetti:



"İş yerlerimizin olmadığı yerlerde PTT Mobil İşlem Aracı ile de hizmetlerimiz sağlanacak olup, müşterilerimize, posta, kargo, kurye işlemleri, havale kabul, GSM, telefon, kredi kartı, su ve doğalgaz tahsilatı ile HGS ve maaş ödemeleri gibi birçok hizmet verilecektir. Sunmuş olduğumuz hizmetlerimizde müşteri menfaatleri, ihtiyaçları ve temennileri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtir, hizmete verilen PTT Mobil İşlem Aracımızın hayırlı olmasını dilerim."