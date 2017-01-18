PTT Görevlisinin Dikkatiyle Dolandırılmaktan Kurtuldu

Bolu'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilere para göndermek isteyen 70 yaşındaki kadın, PTT görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.



Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki İ.Y'yi telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında sizin isminize ulaştık. Suçsuz olduğunuzun ispatlanması için hesaplarınızın ve maddi durumunuzun incelenmesi gerekiyor. Bankadaki paranızı bize göndermeniz gerekiyor." dedi.



Telefonda kendisini arayan kişilere inanan İ.Y, bankadaki 33 bin lira parasını çekmek istedi.



Bankada yapılmak istenen uyarı işe yaramadı



İ.Y, banka çalışanının durumdan şüphelenerek, "parayı neden çekiyorsunuz?" sorusuna, "Evimizde tadilat yapacağız, o yüzden çekiyorum." yanıtı verince, bankadaki parası kendisine ödendi. İ.Y, daha sonra telefonda kendisine söylendiği gibi parayı verilen PTT hesabına yatırmak üzere İzzet Baysal Caddesindeki PTT Şubesi'ne gitti.



PTT Şubesi'nde İ.Y'nin davranışlarından telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmüş olabileceği şüphesi duyan görevli, işlemleri yavaşlatarak durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Y. ile konuşarak, arayan kişilerin polis olamayacağını, dolandırılmak istendiğine ikna etti.



Polis, İ.Y'nin ifadesi doğrultusunda olayla ilgili araştırma başlattı.