PTT'den Emniyete Pul Jesti

Marmaris PTT Merkezi Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla emniyete pul hediye etti.



Marmaris PTT Merkezi Müdürü Seher Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1845 yılından bu yana 172 yıldır zor olan ve zor olduğu kadar ulvi görevi yerine getiren tüm emniyet teşkilatını kutladığını söyledi.



Kişisel pulları Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığını dile getiren Uslu, "Başta Marmaris Emniyet Müdürü olmak üzere tüm polislerimize görevlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etmek adına kişisel pul yaptık. Onlara çok şey borçluyuz." dedi.



Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya da kurumu adına nazik davranışından dolayı PTT teşkilatına teşekkür etti.