PTT'den Beylerbeyi Sarayı Konulu Anma Pulu

PTT, 21 Nisan 2017 tarihinde 'Saraylar (Beylerbeyi Sarayı)' konulu anma pulu hazırlandığını açıkladı.



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) tarafından 'Saraylar (Beylerbeyi Sarayı)' konulu anma pulu hazırlandığını açıkladı. 65x115 milimetre boyutundaki anma pulunun 21 Nisan 2017 tarihinde PTT işyerlerinde, internet adresi ve mobil uygulamadan satışa sunulacağı kaydedilirken, söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte 'Üsküdar PTT Merkez Müdürlüğü' ile 'Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü' adreslerinde 'Saraylar (Beylerbeyi Sarayı) 21.04.2017 İSTANBUL' ibareli ilk gün damgası kullandırılacağı bildirildi.



Yapılan açıklamada, İstanbul'un Anadolu yakasındaki Üsküdar ilçesinde bulunan Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı padişahlarının sayfiye mekanı ve devlet konukevi olma özelliği taşıdığı belirtilirken, sarayın dönemin padişahı Sultan Abdülaziz'in isteği üzerine inşa edildiği, yapımına 6 Ağustos 1863'te başlandığı ve 21 Nisan 1865'te düzenlenen bir törenle resmen kullanıma açıldığı bilgisi verildi.



Batı ve Doğu üsluplarının harmanlanmasıyla inşa edilen Beylerbeyi Sarayının harem ve mabeyn bölümleri ile Türk evi plan özelliğini taşıdığı, Sultan Abdülaziz'in denize tutkunluğu nedeniyle sarayın tavanlarındaki bazı çerçeve ve kartuşların içinde deniz ve gemi temaları işlendiği belirtilirken, Sultan Abdülaziz tarafından yazlık saray olarak kullanıldığı ayrıca Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid'in saltanat yıllarında yabancı devlet başkan ya da hükümdarlarının resmi ziyaretlerinde kendilerine tahsis edilmesiyle devlet konukevi işlevi gördüğü bilgisi verildi.



PTT A.Ş. tarafından 'Saraylar (Beylerbeyi Sarayı)' konulu anma bloku ve ilk gün zarfının 21 Nisan 2017 tarihinde tedavüle sunulacağı açıklandı. - İSTANBUL