PTT'den 23 Nisan İçin Özel Kampanya
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir kampanya düzenledi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir kampanya düzenledi.
PTT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1 milyon adet tebrik kartı bastırdı. 23 Nisan'da hem küçüklere hem büyüklere tebrik kartları göndermek isteyenler, PTT işyerlerine başvurabilecek.
PTT, 23 Nisan dolayısıyla Ankara, ve Istanbul'da çeşitli yerlerde pul sergileri de düzenleyecek. 23-28 Nisan 2017 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
Ayrıca 23 Nisan 2017 tarihinde mesai saatleri içinde özel tarih damgası kullandırılacak. - İSTANBUL