PTT Binalarına Bakım

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, mahalleye dönüşen beldelerdeki PTT binalarının yenilenmesi için destek sözü verdi.



Bursa PTT Başmüdürü Beytullah Baybunar, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Kurtulan, Büyükşehir Kanunu ile birlikte mahalle statüsü kazanan Çeltikçi ve Tepecik'teki PTT hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşların taleplerinin karşılanması için ortak çalışma içinde olduklarını belirtti. Söz konusu mahallerde PTT hizmetlerinin sunulması için kuruma yer tahsisi yaptıklarını hatırlatan Sadi Kurtulan, "2016 yılında Çeltikçi'deki eski belde binasında yeni yer tahsisi yaparak PTT'nin buradaki şubesi için iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmiştik. Bu yıl da Tepecik PTT Şubesi'nde aynı çalışmaları yapacağız. Buralardaki vatandaşlarımız işlemlerini daha rahat bir şekilde merkeze gelmeden gerçekleştirebilecek. PTT personelinin daha iyi hizmet sunmasını ve vatandaşların daha iyi hizmet almasını el birliği ile sağlayacağız" dedi. - BURSA