PTT A.Ş., Filistin Bölgesinde Aktif Çalışmalarına Başladı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) hizmetlerini Filistin'de de başarıyla yürütüyor. PTT A.Ş.'nin bölgedeki faaliyetleri konusunda PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından görevlendirilen bir heyet Filistin'de çeşitli temaslarda bulundu.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Bakanlık'ta gerçekleşen toplantıda Türk heyeti, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından başlatılan Posta İdareleri ile işbirliği kapsamında, Filistin devletine ve halkına hizmet noktasında PTT olarak bir katkı sunmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Başta e-ticaret olmak üzere birçok alanda karşılıklı potansiyeli artırmayı hedeflediklerini; teknik donanım, eğitim ve ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde yapılacak destek çalışmaları alanlarında hizmete hazır olduklarını söyleyen PTT A.Ş. heyetinden yapılan açıklamada, "Karşılıklı olarak gerekli alan çalışması yapacağız ve ihtiyaç duyulanı da çok kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz" denildi.

Toplantıda, İstanbul'un, Filistin postasının dünyaya açılacak kapısı olmak üzere bir merkez geçiş noktası gibi kullanılmasının ele alındığı kaydedildi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prof. Dr. Allam Musa ise, "Bu ziyaret bizim için

çok önemlidir. Türkiye ile Filistin posta teşkilatları arasında Eylül 2016'da İstanbul Dünya Posta Birliği (UPU) Kongresi esnasında imzalanan protokolün ardından bu ziyaret iki posta idaresi tarihinde Türk posta teşkilatından Filistin'e yapılan ilk ziyarettir, bu durum da bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.

Musa, heyetin Filistin'deki durumu yerinde görme imkânı bulacağını belirterek, "Hem hükümetlerimiz hem de halklarımız arasındaki ilişkiler çok özel bir öneme sahiptir. Biz de bu bağlamda hem Filistin halkına hem de Türk halkına hizmet etmek üzere teşkilatlarımız arasındaki ilişkiyi güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi'nde PTT ile Filistin İletişim ve Teknoloji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmış ve İstanbul, Filistin postasının dünyaya açılacağı merkez olarak kabul edilmişti.