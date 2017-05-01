Pts'16 Proje Tabanlı Staj Sertifika Töreni

Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Pts'16 Proje Tabanlı Staj Sertifika Töreni

Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 02.05.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 02.05.2017 17: 30: 00

Kategori : PTS'16 Proje Tabanlı Staj Sertifika Töreni

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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