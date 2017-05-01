Pts'16 Proje Tabanlı Staj Sertifika Töreni
Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 02.05.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 17: 30: 00
Kategori : PTS'16 Proje Tabanlı Staj Sertifika Töreni
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io